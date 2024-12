3 truques simples para manter o nível ideal de vitamina D

Esta é a versão online da edição desta quarta-feira (04/12) da newsletter VivaBem. Para assinar esse e outros boletins gratuitamente e recebê-los diretamente no seu email, cadastre-se aqui.

Como manter o nível ideal de vitamina D?

Conforme a endocrinologista Paula Pires explicou em entrevista ao VivaBem, para produzir a quantidade saudável de vitamina D você só precisa expor ao sol cerca de 15% do corpo durante 15 a 30 minutos por dia, seguindo estas recomendações:

- Tomar sol entre 9h30 e 10h usando protetor solar no rosto e nas áreas mais expostas.

- Não aplique filtro solar no antebraço e nas pernas —ou use um produto com fator mais baixo, como FPS 15.

- No carro ou no ônibus, ao receber os raios solares, deixe o braço exposto