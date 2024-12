Muito além de uma 'despesa': investir em saúde aumenta PIB e renda familiar

"Há o senso comum de avaliar a aplicação de recursos em saúde como uma concessão para proteger a saúde da população, em um caráter de despesa. Mas no estudo trazemos elementos para mostrar que aplicar em saúde é muito estratégico para o país", afirma Everton Macêdo, coordenador técnico do levantamento e pesquisador da Universidade de Paris e do Instituto Nacional de Pesquisa Médica e de Saúde, ambos na França.

Uma vez que você consegue trazer uma cadeia virtuosa, você assegura não somente toda a questão de direito social à saúde, que temos como garantia constitucional no Brasil, como promove ganho à economia.

Everton Macêdo, coordenador técnico do estudo

O que explica o efeito multiplicador na economia?

É uma lógica simples: a tendência é que mais pessoas busquem o sistema de saúde, caso este esteja fortalecido após o investimento de recursos estratégicos. Naturalmente, sobe a demanda por serviços necessários para ele funcionar (sejam eles de saúde ou não).

"Aumenta-se a produção de produtos e medicamentos que vão ser consumidos em hospitais, a demanda por mão de obra e toda uma cadeia que vai se beneficiar disso: como a produção daquilo que é usado na prestação desses serviços, mas não é necessariamente produzido pelo setor de saúde", exemplifica Macêdo.

Dessa forma, há um aquecimento circular da economia, em que um setor demanda do próximo até a produção final. Uma das consequências é o retorno ao PIB, mostrado no estudo, mas não só. Esses investimentos ajudam ainda na prevenção de saúde e reduzem os custos com eventuais complicações, evitando aposentadorias precoces e favorecendo a economia —uma vez que há maior população ocupada no país.