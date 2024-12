Leite em pó é saudável? Qual a diferença para longa vida ou fresco?

Você já ficou na dúvida se existe uma forma de leite mais saudável ou ainda qual a diferença entre elas? Embora os valores nutricionais dos três tipos — em pó, fresco e longa vida — sejam praticamente iguais, existem algumas diferenças para levar em consideração na hora da compra. A seguir, veja as características de cada um.

Leite em pó

Muitos acreditam que o leite em pó, por ser mais industrializado, é mais enriquecido de nutrientes. Outros creem que justamente por isso, esse alimento pode fazer mal. No entanto, esse produto nada mais é do que um leite pasteurizado que passa por um processo de desidratação.

Mas se engana quem pensa que o leite em pó sempre é mais nutritivo do que os demais. Existem, é claro, marcas que adicionam outras vitaminas e minerais às suas fórmulas. No entanto, não é garantido que essas adições tenham sido feitas só porque o leite é desidratado — sempre confira os ingredientes no rótulo.