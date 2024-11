Intolerância à lactose: 8 sinais de que você sofre com a condição

Depois, ela pode voltar a ingerir a substância, com o objetivo de observar se os sintomas retornam. Caso isso aconteça, há grande probabilidade de ela ter a condição.

Se a manifestação dos sintomas forem persistentes, o médico ou o nutricionista pode realizar uma avaliação detalhada para confirmação do diagnóstico. Também há exames laboratoriais específicos que avaliam a capacidade do organismo em digerir a lactose.

O exame mais comum é o teste de intolerância à lactose, que avalia a capacidade do organismo em digerir a lactose após a ingestão de uma quantidade específica da substância. Também há exames que dosam a quantidade de enzima lactase no organismo e testes genéticos para verificar a predisposição à intolerância.

Como é feito o exame de intolerância à lactose?

No teste de intolerância à lactose, a pessoa ingere a substância em jejum. Então, coleta sangue após 30, 60, 90 e 120 minutos, para analisar se o consumo do açúcar do leite provocou aumento da glicemia (nível de açúcar no sangue).

Caso a elevação da glicemia no teste seja inferior ao valor normal estabelecido, constata-se que a digestão da lactose foi incompleta e não houve absorção adequada —o que caracteriza a intolerância.