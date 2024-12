O que acontece no seu corpo quando você fica dias sem fazer cocô

Invista na saúde mental: estresse e questões relacionadas à saúde mental podem influenciar a saúde intestinal. Meditação, ioga, terapia ou atividades que proporcionem bem-estar ajudam a aliviar os sintomas.

Suplementos naturais, como o psyllium e goma acácia, podem ser úteis, mas somente como um complemento, e não como estratégia principal.

Fontes: Gisele P. Raymundo, coordenadora da pós-graduação em nutrição clínica funcional da PUCPR; José Joaquim Ribeiro da Rocha, professor livre-docente e coordenador da Divisão de Coloproctologia do Depto. de Cirurgia e Anatomia do HCRP/FMRP-USP (Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo); Nathalia Ramos, nutricionista do HU-UNIVASF/Ebserh (Hospital Universitário da Universidade Federal do Vale São Francisco, que integra a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares) em Petrolina (PE); Walther de Oliveira Campos Filho, cirurgião do aparelho digestivo, mestre e doutor em cirurgia pela USP. Revisão técnica: Walther de Oliveira Campos Filho.

