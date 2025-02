O que acontece na sua orelha quando você usa cotonete

Prefira usar tecidos secos e macios. O contato da orelha com água pode favorecer infecções como a otite externa.

Fontes: Bárbara Belmont, médica otorrinolaringologista com mestrado (Unifesp) e subespecialista em otologia, atuando no HUAC-UFCG (Hospital Universitário Alcides Carneiro da Universidade Federal de Campina Grande), que integra a rede Ebserh (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares); Eduardo Tanaka Massuda, médico otorrinolaringologista, professor da FMRP (Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto) da USP, chefe da Divisão de Otorrinolaringologia e Otologia da mesma instituição; Fernando Balsalobre, médico otorrinolaringologista e vice-presidente de Comunicação da ABORL - CCF (Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial), e diretor da SOB (Sociedade Brasileira de Otologia); Nelson Douglas Ejzenbaum, médico pediatra e neonatologista com pós-graduação em alimentação infantil pela Nestlé Nutrition International e membro da Academia Americana de Pediatria. Revisão técnica: Bárbara Belmont.

