O que acontece no seu corpo quando você tem vermes

A interação entre humanos e vermes pode trazer prejuízo e, portanto, infecções devem ser controladas. No entanto, os cientistas têm discutido que a completa eliminação dos parasitas poderia alterar a resposta imunológica dos humanos.

Essa hipótese leva a pensar que poderia haver alterações na resposta às vacinas e a doenças infecciosas, além do aumento da suscetibilidade a enfermidades inflamatórias, tais como alergias e doenças metabólicas. Dados publicados no jornal científico Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene.

Caso a sua alimentação diária seja feita majoritariamente fora de casa, e haja suspeita de que você esteja correndo algum tipo de risco, antes de se automedicar, é essencial uma avaliação médica.

A razão para isso é que existem contraindicações, possíveis reações adversas e interações com outros medicamentos que devem ser avaliadas por um especialista para evitar efeitos indesejados.

Posso pegar parasitas de outra pessoa?

Sim. De acordo com os especialistas consultados, quem tem verminose, de algum modo, foi infectado por outra pessoa, direta ou indiretamente.