Zé Neto diz que se arrepende de ter fumado; quais os perigos do vape?

Zé Neto, da dupla com Cristiano, relatou que passou por períodos difíceis por causa de problemas de saúde mental, como depressão e síndrome do pânico, e teve problemas nos pulmões por causa do uso de cigarro eletrônico, conhecido como vape.

"Só me arrependo até hoje de ter fumado. O cigarro foi uma das piores coisas que aconteceram comigo. Eu acho que o cigarro foi o grande culpado para a minha depressão ter piorado, porque ele atacou na coisa que mais amo fazer, porque eu não conseguia cantar, não conseguia respirar, então fiquei com medo de me apresentar", disse o sertanejo em entrevista ao "Fantástico", da TV Globo, neste domingo (1º).

Quais os malefícios do vape

Afeta principalmente os pulmões, mas também o corpo como um todo. Relatos médicos incluem tosse, falta de ar, dor no peito, febre e outros desconfortos respiratórios.