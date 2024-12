Zé Neto relata problemas de saúde mental: 'Círculo vicioso de depressão'

Ele admitiu que tinha preconceito contra quem se dizia com depressão antes de buscar tratamento. "Eu sempre fui preconceituoso com isso, falava 'depressão não existe, isso não tem nada a ver'."

Além das questões de saúde mental, o sertanejo teve problemas nos pulmões por causa do uso de cigarro, que ele garante ser seu maior arrependimento. "Só me arrependo até hoje de ter fumado. O cigarro foi uma das piores coisas que aconteceram comigo. Eu acho que o cigarro foi o grande culpado para a minha depressão ter piorado, porque ele atacou na coisa que mais amo fazer, porque eu não conseguia cantar, não conseguia respirar, então fiquei com medo de me apresentar."

Por conta dos problemas de saúde, Zé Neto passou a beber e chegou a se apresentar bêbado, contou Cristiano. Ele chegou a cogitar encerrar a dupla, mas Zé pediu para que continuassem. Eles ficaram afastados dos palcos por 90 dias e retomaram as apresentações no mês passado.