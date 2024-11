Dá para manter barriga sarada, como a de Brunna Gonçalves, na gravidez?

O corpo, está prioritariamente focado na formação do bebê, e o foco do treino deve ser o fortalecimento e a saúde, não a estética. Maíra Saboia, personal trainer, mestranda em exercício na gestação na USP e cofundadora do LeMa Personal

O pós-parto de quem malha

De acordo com Saboia e Fernandes, a memória muscular desempenha um papel importante no pós-parto: "Mulheres que praticavam exercícios regularmente antes da gravidez têm um sistema nervoso mais preparado para ativar os músculos, facilitando sua recuperação".

Eles contam também que a prática prévia auxilia na recuperação da força e da resistência muscular, além de favorecer o retorno da postura e da tonicidade abdominal. "No entanto, é importante respeitar o tempo do corpo e sempre contar com acompanhamento profissional", reforçam eles, que também destacam a importância da constância nos treinos em conjunto com uma alimentação balanceada.

Para os fundadores da LeMa Personal, uma empresa especializada em treinos na gravidez, este momento é uma fase de transformação e aprendizado: "Priorizar a saúde, adaptar os treinos e respeitar as mudanças do corpo são passos fundamentais para viver esse momento com qualidade de vida. Mais do que manter o 'tanquinho', a meta é ter uma gestação saudável e se preparar para a chegada do bebê com disposição e bem-estar".