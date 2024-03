Do glúten ao suco detox: nutricionistas desmascaram mitos sobre alimentação

3) Shake substitui refeições

É necessário ter cautela, pois não é viável excluir constantemente as refeições principais, como almoço e jantar, já que isso pode resultar em monotonia alimentar e déficits nutricionais. Além disso, muitos shakes comerciais são adoçados artificialmente, além de conterem inúmeros aditivos químicos, o que pode não ser saudável a longo prazo. Segundo Veloso, a maioria dos shakes disponíveis no mercado não atende adequadamente às necessidades nutricionais.

Imagem: iStock

4) Glúten faz mal

Para pessoas com doença celíaca, uma condição autoimune, o glúten pode desencadear uma resposta imunológica adversa que danifica o revestimento do intestino delgado. No entanto, a doença celíaca afeta apenas uma pequena porcentagem da população, estimada em cerca de 1% a 2% em todo o mundo.

Além da doença celíaca, existe a sensibilidade ao glúten não celíaca, ou SGNC, uma condição na qual as pessoas experimentam sintomas semelhantes aos da doença, mas sem os marcadores imunológicos e danos intestinais característicos. No entanto, a SGNC ainda é um conceito controverso e as evidências para apoiar sua existência são limitadas.