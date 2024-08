Alzheimer precoce: doença pode manifestar primeiros sinais antes dos 30

Segundo os cientistas, como a demência ainda não tem cura e não há forma comprovada de retardar a perda de memória progressiva causada pela doença, conseguir identificar o quanto antes que alguém tem possibilidade de desenvolver o problema pode ajudar que ela se concentre em táticas para prevenir o Alzheimer.

De olho no movimento

Outro estudo publicado em fevereiro deste ano no periódico Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association descobriu que a perda de orientação ao caminhar somada à dificuldade em compreender o espaço pode ser o primeiro sinal da doença em pacientes com potencial para desenvolver Alzheimer.

Foi observado que os desafios de locomoção podem surgir anos ou décadas antes de outros sintomas, possibilitando um diagnóstico precoce.

Fique atento ao nariz