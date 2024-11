O estresse está deixando meu cabelo grisalho?

Cabelos despigmentados parecem cinza, brancos ou prateados porque a luz reflete na queratina, que é amarelo-claro.

O fio grisalho é mais grosso, áspero e rígido do que o cabelo com pigmento. Isso ocorre porque o formato do folículo capilar torna-se irregular à medida que as células-tronco mudam com a idade.

Curiosamente, os grisalhos também crescem mais rápido do que os pigmentados, mas consomem mais energia no processo.

O estresse pode deixar nossos cabelos grisalhos?

Sim, o estresse pode fazer com que seu cabelo fique grisalho. Isso acontece quando o estresse oxidativo danifica os folículos capilares e as células-tronco e os impede de produzir melanina.

Estresse oxidativo é um desequilíbrio entre um número excessivo de substâncias químicas radicais livres prejudiciais e um número insuficiente de substâncias químicas antioxidantes protetoras no corpo. Pode ser causado por estresse psicológico ou emocional, bem como por doenças autoimunes.