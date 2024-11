Como é a nova vacina contra mpox aprovada pela OMS?

A OMS (Organização Mundial da Saúde) aprovou nesta terça-feira (19) a inclusão de uma nova vacina contra a mpox na lista de uso emergencial. É o segundo imunizante a obter a aprovação da agência de saúde.

Como é a vacina?

O medicamento é desenvolvido pela farmacêutica japonesa KM Bilogics. A vacina LC16m8 foi aprovada para uso em pessoas com mais de um ano de idade, em dose única. Ela é recomendada em cenários de surto em crianças e outras pessoas com alto risco de exposição ao mpox.

Há contraindicações. A OMS afirma que vacinas como a LC16m8 não devem ser usadas durante a gravidez nem em pessoas imunocomprometidas, que incluem aquelas com câncer ativo, que receberam transplante, com imunodeficiência e em tratamento ativo com agentes imunossupressores. Outras contraindicações são para pessoas vivendo com HIV com uma contagem atual de células CD4 inferior a 200 células por microlitro de sangue.