É verdade que maracujá acalma? Veja benefícios da fruta

Quatro benefícios do maracujá

Ajuda a combater o estresse e a ansiedade

O maracujá pérola ou maracujá-do-sono, como é mais conhecido, tem propriedades calmantes presentes na polpa graças à ação de flavonoides e alcaloides que atuam no sistema nervoso central e produzem efeito calmante, analgésico e relaxante muscular. A fruta é rica em magnésio, um mineral importante no controle do estresse e da ansiedade.

Auxilia no controle do açúcar no sangue

A entrecasca do maracujá é rica em fibras, o que a torna uma aliada de quem tem diabetes. Essas substâncias tornam mais lenta a absorção dos carboidratos da refeição e evitam picos de glicemia no sangue. Normalmente, a pectina (fibra solúvel) é encontrada na farinha de maracujá.

Um estudo mostrou que pacientes com diabetes tipo 2 que consumiram 30 g do alimento por 60 dias tiveram diferença significativa na glicemia em jejum, além da redução nos valores médios da hemoglobina glicada (exame capaz de determinar o equilíbrio da glicose em períodos mais prolongados).