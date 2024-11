O que acontece no seu corpo quando você troca o açúcar pelo mel

Descarte cosméticos que mudaram de cor ou odor.

Evite dormir com a maquiagem. Manter a pele limpa previne a obstrução dos poros e complicações de quadros dermatológicos.

Dê preferência a demaquilantes apropriados para o seu tipo de pele, especialmente se ela for sensível.

Fontes: Luiz Dario, dermatologista e assessor do Departamento de Cosmiatria da SBD (Sociedade Brasileira de Dermatologia); Patricia Akaishi, oftalmologista, membro do CBO/ SBCPO (Conselho Brasileiro de Oftalmologia/ Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Ocular) e chefe do Setor de Vias Lacrimais e Estética Periocular do HCFMRP-USP (Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo); Vanessa Medeiros, dermatologista do HC-UFPE/Ebserh (Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco, que integra a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares), professora de dermatologia da mesma universidade; possui doutorado em medicina tropical. Revisão técnica: Luiz Dario.

