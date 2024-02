Entenda como taping ajuda a melhorar a recuperação no pós-parto

"Também é fundamental que ele verifique se há algum dos fatores que podem levar à contraindicação da técnica, como cicatrizes recentes, lesões e trombose", diz Carrer.

Outro fator que deve ser levado em consideração é que a nova mãe tenha consciência de que o taping é parte de um processo de recuperação do seu corpo, que pode contar ainda com drenagem linfática, exercícios e mesmo a aplicação de laser, para melhorar ainda mais a cicatrização.

É essencial que o acompanhamento pelo fisioterapeuta seja feito em paralelo às consultas regulares com o obstetra, que vão dar as orientações necessárias em cada fase e são mais importantes do que qualquer técnica isolada.

A técnica favorece a recuperação da diástase (uma separação anormal entre os músculos do abdômen que pode ocorrer após a gestação), principalmente, porque proporciona a melhora da postura e oferece suporte muscular.

"Ainda não existem estudos de boa qualidade que comprovem sua ação nesse caso, até mesmo porque se trata de um recurso novo dentro da fisioterapia obstétrica", afirma Venciguerra.

Taping na gestação

Enquanto o bebê ainda está no útero, o método é usado para auxiliar nas dores no púbis e na região lombar, que costumam surgir devido ao peso da barriga e da alteração na postura da gestante.



As bandagens são uma boa opção também para diminuir o risco de entorses e lesões, que podem acontecer porque nessa fase os ligamentos ficam mais frouxos. Mas elas só podem entrar em cena quando a gravidez não é de alto risco e o obstetra liberar a sua colocação.