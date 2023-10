Ela teve psicose pós-parto: 'Não sabia se estava sonhando ou era vida real'

Começou após semanas de privação de sono. Passei a ter terror noturno e alucinações. Meus pensamentos estavam confusos e tinha sintomas de ansiedade, TOC e síndrome do pânico. Não conseguia dormir, não estava cuidando da minha saúde. Nem banho eu me lembrava de tomar. Até ter forças para tirar meu pijama era complicado. Me sentia estranha, como se estivesse em constante estado de pânico.

Já tinha lidado com ansiedade na adolescência, mas acho que gravidez, maternidade e o momento pós-parto podem ser um desafio para a nossa saúde mental. Nunca tinha passado por algo assim antes. Estava em um território completamente desconhecido.

Uma noite, estava tentando dormir e não conseguia mais saber se eu já estava dormindo ou se ainda estava acordada. Não sabia se o que eu estava vendo era sonho ou vida real. Sai do meu quarto, fui até a sala e disse para o meu marido me convencer de que eu estava acordada antes que eu fizesse alguma loucura. Comecei a ficar desesperada. Foi nesse momento que meu marido me disse que precisávamos procurar ajuda.

Pesquisei e encontrei um terapeuta para me ajudar. Estávamos no meio da pandemia da covid-19, então fazia minhas sessões por telefone. A psicóloga fez o encaminhamento para o psiquiatra, e foi ela que me diagnosticou com TOC, ansiedade e psicose pós-parto.

Não foi tão assustador receber o diagnóstico. Era pior quando eu não sabia o que estava acontecendo. Quando consegui dar nome para o problema, senti que conseguiria controlá-lo. Mas 'psicose' é uma palavra assustadora, e como mãe de um recém-nascido e de uma criança de dois anos, a primeira coisa que veio à minha cabeça foram as tramas de crimes que vemos em séries e filmes, de mulheres que fizeram coisas horríveis com seus filhos.

Eu tive a sorte de ter um bom sistema de apoio e ótimos terapeutas e psiquiatras, que me acalmaram e me ajudaram. Foi só depois de eu começar meu tratamento e tentar melhorar que vi como as pessoas não falam sobre esse diagnóstico. Ele é raro, mas tem muito estigma ligado à palavra também —o que eu entendo. É aterrorizante.