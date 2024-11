Tchauzinho sem medo: 13 exercícios para diminuir a flacidez nos braços

A flacidez no "músculo do tchauzinho" é um problema estético que incomoda muitas mulheres. A boa notícia é que em diversos casos é possível deixar a região mais firme com uma tática bem simples: malhação.

Essa flacidez costuma ocorrer devido à perda ou falta de tonicidade do músculo, da pele ou de ambos, por causa de fatores como sedentarismo, sobrepeso, má alimentação, idade, consumo excessivo de álcool, exposição solar, tabagismo e até poluição —que podem provocar a perda de colágeno da pele.

"Quando a falta de tônus muscular é a responsável pela flacidez, o estímulo gerado por exercícios de musculação leva à hipertrofia, o que aumenta a espessura das fibras dos músculos dos braços, deixando-os mais firmes", explica Wilmar Villas, profissional de educação física formado pela UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul). Nesse caso, trabalhar tríceps, bíceps e ombros é essencial para tonificar os braços e construir uma estética harmoniosa na região.