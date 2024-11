12 hábitos para diminuir a tristeza e elevar sua felicidade

A substância tem mais a ver com motivação e relação custo-benefício do que com o próprio prazer. A dopamina é, na prática, acionada quando se dá o primeiro passo em busca de um objetivo. É essa substância química que o empurra para conquistar aquela promoção no trabalho ou conseguir emagrecer mais uns quilinhos.

Ações a serem adotadas:

7. Definir metas de curto prazo: essa é uma maneira de estimular a produção de dopamina, pois existe algo a ser conquistado/superado.

8. Meditar: facilita a concentração e o estado de presença para acalmar a mente, afinal a prática também promove um desafio de busca interior e de compreensão mais ampla sobre a vida.

9. Aprender algo novo: todo o processo de aprendizado exige esforço em busca de uma meta, que tem relação com a dopamina, além de ativar o mecanismo de recompensa do cérebro.

Oxitocina