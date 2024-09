Este hábito simples para felicidade começa em casa e influencia o trabalho

Um dos hábitos que promovem o bem-estar começa em casa, mas seus efeitos se estendem para além dela. Estamos falando da conexão entre a organização do lar e a felicidade, pois realmente há uma relação entre esses dois aspectos.

"A bagunça externa costuma ter relação com a bagunça interna da pessoa. É mais comum que as desordens de dentro (do inconsciente, subjetivas) causem as de fora, mas o contrário também é possível", informa Larissa Lauriano, psiquiatra e professora da Afya Educação Médica, de Fortaleza.

Por isso, é importante reconhecer quando a bagunça está fugindo ao controle e prejudicando diversas esferas da vida.