O que é osteomielite, que fez a ex-BBB Letícia Santiago fraturar mandíbula

A ex-BBB Letícia Santiago, 38, disse que fraturou a mandíbula devido a uma infecção nos ossos, a osteomielite. Ela ficou 13 dias internada após o diagnóstico e recebeu alta no dia 1º de novembro, mas no último dia 8 precisou voltar ao hospital e passar por uma cirurgia.

O que é osteomielite?

É uma infecção óssea rara, geralmente causada por bactérias, micobactérias ou fungos. Os agentes infecciosos se disseminam pela corrente sanguínea, pelos tecidos próximos infectados ou a partir de uma ferida aberta contaminada.

Bactérias comuns podem causar o problema. A Staphylococcus aureus é a mais frequente em casos de osteomielite. E além dos fungos, responsáveis em menor escala, a Mycobacterirm tuberculosis tabém pode estar envolvida.