'Meu filho nasceu com os ossos do crânio fundidos e dedinhos grudados'

O casal Natália Jereissati e Igor Cunha estava esperando seu terceiro filho, João, 6, em uma gravidez tranquila, sem intercorrências. Durante o pré-natal, nada de diferente foi detectado no bebê, mas quando ele nasceu a surpresa: ele tinha síndrome de Apert.

O que foi um susto inicial para a família tornou-se determinação para a disseminação de mais informações sobre a doença. Tanto que eles viabilizaram um simpósio com profissionais especialistas do mundo inteiro para discutir as síndromes raras que causam craniossinostose aqui no Brasil (entenda mais abaixo). A VivaBem, Natália contou a história do casal e os desafios no tratamento do filho:

"João foi a minha terceira gestação. Tudo correu de forma normal no pré-natal e nos exames que fiz antes do nascimento dele. Mas quando nasceu, ele tinha os ossos do crânio fundidos, os dedinhos grudados. Foi um susto. Era síndrome de Apert.