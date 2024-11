Ex-BBB revela fratura na mandíbula após infecção: 'Quase deformidade'

A ex-BBB Letícia Santiago, 38, contou que fraturou a mandíbula por conta de uma infecção.

O que aconteceu

Letícia passou 13 dias internada no início do mês após ser diagnosticada com osteomielite, uma infecção nos ossos. Após receber alta, ela precisou voltar para o hospital no dia 8 de novembro e passar por uma cirurgia.

Ela explicou que o inchaço antes da cirurgia quase desfigurou seu rosto. "Tive um retorno ao hospital na sexta, depois de muita dor e quase deformidade no meu rosto, tamanho inchaço. Depois de exames que constatavam uma pressão arterial abaixo do normal e um mal-estar crescente, fui internada", relatou em uma live no Instagram neste domingo (17).