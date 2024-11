Dormir com braços cruzados: saiba o que isso significa, segundo psicologia

Além disso, algumas pessoas adotam a posição fetal ao dormir, cruzando os braços sobre os joelhos. De acordo com os especialistas, esse gesto pode indicar falta de confiança ou a necessidade de maior segurança emocional.

Pode prejudicar órgãos vitais e postura

Imagem: iStock

Dormir com os braços cruzados pode impactar o corpo fisicamente, gerando pressão no peito e no coração. Isso pode dificultar a chegada da quantidade necessária de oxigênio ao cérebro, o que pode contribuir para o surgimento de distúrbios do sono.

Dormir todo encolhido também pode causar dores no pescoço e dificuldade na respiração, pois as vértebras cervicais e a caixa torácica ficam comprimidas, além de gerar prejuízos na circulação.

Para dormir melhor na posição fetal, é recomendável estender pelo menos uma perna, colocar uma almofada entre os joelhos e usar travesseiro firme e ajustado à cabeça. Também vale variar a posição de sono ao longo da noite, para evitar tensões e dores.