Tem pior e melhor? Veja 10 posições de dormir que afetam sua saúde

4. Totalmente reto

Imagem: iStock

Quem dorme com a barriga para cima, os braços retos, alinhados com as pernas, igualmente esticadas, na medicina do sono é conhecido como "soldado". Do ponto de vista mental, essa posição indicaria um comportamento mais calmo, reservado e disciplinado, sobretudo quando a pessoa consegue passar a noite inteira assim, denotando pouca ou nenhuma agitação. Mas é recomendado aos "soldados" que tentem se virar de lado para evitar roncos e apneia do sono.

5. Corpo de lado

Imagem: iStock

Dormir nessa posição, ainda mais do lado direito e com as pernas pouco flexionadas e um travesseiro entre elas, ajuda a aliviar a coluna lombar. Quanto à cervical, para não entortar e intensificar dores locais e antecipar ou agravar hérnia de disco, compressão de nervos e danos neurológicos, é preciso um travesseiro que preencha bem o espaço entre o ombro e o pescoço.