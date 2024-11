Ator de 'Três É Demais' tem linfoma não Hodgkin: quais estágios do câncer

Os linfonodos, onde surge a doença, são estruturas encontradas principalmente no pescoço, nas axilas e nas virilhas. Elas são formadas basicamente por glóbulos brancos (células de defesa), que combatem as infecções. Quando há uma proliferação desordenada dos glóbulos brancos dos linfonodos, podem aparecer os chamados linfomas —cânceres nas células do sistema linfático.

Existem mais de 20 tipos de linfomas não Hodgkin, com diferentes níveis de gravidade, de acordo com o Inca (Instituto Nacional de Câncer). Em geral, o linfoma não Hodgkin pode atingir três tipos de células do sistema de defesa: as células B, que são os mais comuns, representando 85% dos casos; as células T; e as células NK. Além da classificação por células, há variações quanto ao grau de rapidez com que se espalha no corpo humano.

Não se sabe exatamente o que causa um linfoma. Estudos indicam que pessoas com imunidade comprometida por causa de doenças genéticas, expostas a agentes químicos e/ou altas doses de radiação têm mais risco à doença.

Quais os principais sintomas

Aumento dos gânglios linfáticos, especialmente na região do pescoço, das clavículas, axilas e virilhas, de maneira lenta e indolor;

Coceira;

Fadiga recorrente;

Febre e calafrios;

Suores intensos durante a noite;

Perda de peso (10% em menos de 6 meses) e de apetite.

O que cada estágio representa?

Cada estágio indica o "alcance" dos focos cancerígenos, destacando o quanto eles estão espalhados pelo corpo — lembrando que os gânglios estão em várias regiões.