Ator de 'Três é Demais' revela diagnóstico de câncer avançado

Dave Coulier, 65, disse ter sido diagnosticado com linfoma não Hodgkin em estágio 3.

O que aconteceu

O ator, conhecido por interpretar Joey Gladstone em "Três é Demais", descobriu a doença em outubro. O diagnóstico aconteceu após ele sofrer uma infecção no trato respiratório superior, causada por um inchaço nos gânglios linfáticos, segundo a revista People.

O inchaço aumentou rapidamente, e uma área chegou a ficar do tamanho de uma bola de golfe. Foi então que os médicos de Coulier recomendaram exames de imagem e descobriram o câncer. "Três dias depois, meus médicos me ligaram e disseram: 'Queríamos ter notícias melhoras para você, mas você tem linfoma não-Hodgkin, é chamado de linfoma de célula B e é muito agressivo. Eu fui de 'estou com um pequeno resfriado' para 'eu tenho câncer' e foi bem pesado", disse, em entrevista ao veículo.