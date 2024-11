Beber muita água faz mal à saúde? Entenda os perigos

Se a ingestão de água for muito rápida, não dá tempo de urinar o excesso e ocorre a diluição do sangue. Com isso, as células do cérebro absorvem a água como uma esponja, ficando inchadas, explicou o nefrologista Américo Cuvello Neto, em entrevista ao VivaBem.

Os sintomas do problema incluem:

Confusão mental, semelhante à embriaguez;

Sonolência;

Casos ainda mais raros podem levar ao coma.

Quanto tomar de água por dia?

A maioria das pessoas necessita em torno de 2,5 a 3 litros de água por dia, mas o organismo pode tolerar bem o consumo de quantidades maiores. Além disso, esses valores ideais podem sofrer alterações de acordo com a rotina de cada um.