Bombom diz beber 5 litros de água por dia; como saber se volume é excessivo

O quadro de intoxicação é chamado de hiponatremia, quando há redução de sódio no sangue associada a um volume alto de hidratação apenas com água. As reações favorecem a formação de um edema (inchaço) no cérebro, que causa principalmente confusão mental.

No ano passado, um menino de 10 anos foi internado nos EUA após ter uma intoxicação por água. Ele tomou seis garrafas em uma hora, mas os pais não especificaram o volume delas.

Esses quadros são explicados pelo combo de:

Perda de sódio, que deixa o sangue diluído;

Rápida hidratação na sequência, somente com água, que aumenta o risco de edema cerebral.

Se a ingestão de água for muito rápida, não dá tempo de urinar o excesso e ocorre a diluição do sangue. Com isso, as células do cérebro absorvem a água como uma esponja, ficando inchadas, explicou o nefrologista Américo Cuvello Neto, em entrevista ao VivaBem, publicada em julho.