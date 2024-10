Água com gás traz os mesmos benefícios da água sem gás? Faz mal à saúde?

Para uma parcela da população, o som da água com gás caindo no copo dá início a uma experiência muito mais satisfatória do que consumir uma "água normal". Na sequência, ao ingerir a bebida, as bolhas de ar provocam o paladar, dando a impressão de limpeza das papilas gustativas.

Mas será que a água gaseificada traz os mesmos benefícios da água sem gás? Será que ela não traz nenhum prejuízo à saúde?

O valor nutricional é igual?

A água gaseificada tem o mesmo valor nutricional da água comum. "A água com gás não é especial por nenhum motivo. Mas, para muitas pessoas que não gostam ou não têm o costume de beber água normal, pode ser mais atraente. Ainda mais quando misturada com frutas, que é melhor do que tomar suco", informa a nutricionista Mônica Beyruti, do Departamento de Nutrição da Abeso (Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica).