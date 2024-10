Autoexame ajuda na prevenção? Explicamos 8 mitos sobre o câncer de mama

8. Manter o peso saudável e praticar atividade física reduzem o risco de câncer de mama.

Verdade. A obesidade e o sedentarismo são fatores de risco para desenvolver não só câncer de mama como vários outros tipos de tumores —para não falar das doenças cardiovasculares.

Especificamente no caso do câncer de mama, o risco entre mulheres obesas é maior, pois o tecido adiposo influencia nos hormônios femininos, aumentando o estímulo para que as células mamárias se multipliquem.

Fontes: Ana Calazans, profissional da área de Ginecologia do AmorSaúde, rede de clínicas parceiras do Cartão de TODOS, das unidades de Laranjeiras e Cariacica (ES); Amanda Lima, radiologista especialista em imagem e procedimentos mamários do Exame Medicina Diagnóstica, laboratório da rede Dasa no Distrito Federal; Gerson Said Cespedes Andia, médico cirurgião da área de Oncologia do AmorSaúde, rede de clínicas parceiras do Cartão de TODOS, da unidade de Apucarana (PR); Paula de Camargo Moraes, radiologista e coordenadora de imagem mamária do laboratório Salomão Zoppi.