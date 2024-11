Quantos passos uma pessoa precisa dar por dia para ter boa saúde?

Para a saúde, parece ser muito melhor quando você caminha continuamente intencionalmente, no mesmo ritmo, querendo se exercitar e acelerando. "Ou seja, é bem diferente andar parando aqui e ali, para conversar com as pessoas ou ver vitrines, e andar com o propósito de transformar aquele momento em exercício", diz Lima.

Quando você aperta o passo e, com isso, aumenta a frequência cardíaca, há um maior gasto energético e outras alterações. Ela é um potente vasodilatador, por exemplo. Enquanto você caminha mais rápido ou faz qualquer outra atividade física em um ritmo de moderado a vigoroso, a pressão até sobe. Mas, na sequência, a pressão sanguínea de repouso tende a ficar menor do que estava antes de iniciar o exercício. Portanto, para prevenir ou controlar hipertensão, uns 2.000 e poucos passos diários contínuos já ajudam um bocado.

Triglicérides tende a diminuir

Essa gordura no sangue de fato cai quando você começa a dar suas passadas todos os dias, especialmente se maneirar um pouco no consumo de pães, massas e doces.

Esse efeito, em geral, aparece rapidamente, segundo Lima. "Para a formação de placas de aterosclerose, o pior cenário é ter triglicérides altos e um HDL, o colesterol bom, baixo", diz. Mas o exercício incorporado no cotidiano muda essa relação, fazendo o primeiro despencar e o outro, que varre o colesterol ruim da circulação, subir um pouco.

Todo esse pacote de benefícios —a pressão mais controlada, menos triglicérides, um pouco mais de HDL, sem contar a liberação de uma série de substâncias anti-inflamatórias que afastam o câncer, doença que alavanca a "mortalidade por todas as causas"— já deveria nos animar a sair caminhando. E nem será preciso, parece, caminhar tanto.