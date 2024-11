Clareamento dental tem opção caseira: tire as dúvidas sobre os tratamentos

Devido a pigmentos externos, com o passar do tempo, o dente fica amarelado, o que é algo normal. Mas, quando isso incomoda, é possível fazer o clareamento dental —em consultório ou em casa. Os dois funcionam, o que difere é o tempo de ação.

A seguir, descubra as formas de fazer o procedimento e tire demais dúvidas sobre o clareamento dental.

O que é o clareamento dental e como funciona?

O clareamento dental é uma microlimpeza da estrutura mineral do dente cujo objetivo é retirar os pigmentos externos que, com o passar do tempo, deixam o dente com uma cor amarelada. Esses pigmentos orgânicos, proteínas e aminoácidos, oxidam por meio da ação dos radicais livres.