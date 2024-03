Clareamento dental: o que é, quais os tipos, quanto custa ter dente branco?

Por causa de pigmentos externos, com o passar do tempo, o dente fica amarelado, o que é algo normal. Mas, quando isso incomoda, é possível fazer o clareamento dental —em consultório ou em casa. Os dois funcionam, o que difere é o tempo de ação.

A seguir, descubra as formas de fazer o procedimento e quanto custa um clareamento dental.

Tire suas dúvidas sobre clareamento dental

O que é o clareamento dental e como funciona

O clareamento dental é uma microlimpeza da estrutura mineral do dente para tirar os pigmentos externos que, com o passar do tempo, deixam o dente com uma cor amarelada. Esses pigmentos orgânicos, proteínas e aminoácidos, oxidam por meio da ação dos radicais livres.

Quanto tempo leva o procedimento

Na técnica com uso de moldeira, a aplicação precisa ser feita de uma a duas horas por dias pelo paciente durante 30 dias em média. Quando o clareamento dental é feito por dentistas, pode levar até 50 minutos, podendo ser de duas a três sessões com intervalos de uma semana entre os procedimentos.

Quanto custa um clareamento dental?

É difícil dizer qual o valor, pois não existe um preço fixo. Mas pode variar de R$ 800 até R$ 3.000, dependendo muito da relação paciente-dentista e localização do profissional. Vale sempre fazer uma consulta e pedir um orçamento em até dois profissionais.

Para que serve a luz azul do clareamento dental?

A luz azul para o clareamento dental tem sido cada vez menos usada Imagem: Getty Images

A luz azul (ou laser) está sendo cada vez menos usada e indicada. As evidências comprovam que ela não potencializa o clareamento. Além disso, pode gerar mais sensibilidade na gengiva.

Qual é o melhor tipo de clareamento dental?

Existem dois tipos: o profissional e o caseiro. Geralmente, o profissional é feito em consultório, pelo dentista e pode envolver produtos específicos, peróxidos mais fortes e luz pulsante.

Já no caseiro é usado um gel de concentração mais fraco para aplicar em uma moldeira de acetato feito pelo dentista para o paciente usar em casa. Vale lembrar que os dois têm efeito benéfico, mas diferem no tempo de ação.

Onde guardar o gel clareador de dentes?

O ideal é guardar em um local seguro e ambiente com temperatura ambiente. Evite guardá-lo na geladeira, já que quanto mais gelado, mais ele aumentará a sensibilidade dos dentes.

Como fazer clareamento dental caseiro?

Não é recomendável fazer clareamento sem orientação de um profissional ou por conta. É necessário levar em consideração o tempo de aplicação, verificar se vai ocorrer sensibilidade e a eficácia do produto para cada paciente.

O que não pode comer depois do clareamento?

Historicamente, já foi recomendado não consumir nenhum pigmento com cores fortes como café, shoyu e beterraba. No entanto, há tempos já foi comprovado que o consumo de qualquer alimento após o clareamento não interfere no processo de repigmentação.

Há ressalvas em relação ao cigarro, que realmente é um composto que interfere na cor do dente e é contraindicado.

Quem tem dentes sensíveis pode fazer clareamento dental?

Sim. Geralmente o dentista sugere técnicas que preparem o dente para o clareamento, como creme dental "desensibilizante" 14 dias antes do procedimento. No dia da sessão, recomenda-se nitrato de potássio de 5 a dez minutos antes de iniciar o clareamento em consultório. Essa sequência de cuidados diminui a sensibilidade e não atrapalha o clareamento.

Fonte: Ricardo Amore, membro da Câmara Técnica de Dentística do Crosp (Conselho Regional de Odontologia de São Paulo) e Sergio Brossi Botta, especializado em dentística pela Faculdade de Odontologia da USP (Universidade de São Paulo).