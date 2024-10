Ele tem peito escavado: 'Médico queria serrar costelas e refazer o tórax'

A maioria dos casos não requer cirurgia, a menos que haja problemas cardiorrespiratórios, e existem alternativas, diz David Paes de Lima, cirurgião torácico e professor de medicina do Unipê (Centro Universitário de João Pessoa).

Para pacientes com menor idade, um dispositivo de vácuo pode ser usado para puxar o tórax para frente. Além disso, atividades físicas como natação são recomendadas para estimular a formação da caixa torácica e melhorar as funções pulmonares e cardiovasculares.

David Paes de Lima, cirurgião

Em pouquíssimos casos em que o problema pode ser corrigido com cirurgia (cerca de 4%), uma alternativa é fazer o procedimento por vídeo, minimamente invasivo envolvendo pequenas incisões nas laterais do peito, diz Marcel Sandrini, cirurgião torácico do Hospital Edmundo Vasconcelos (SP).

Uma barra metálica em formato similar ao de U é passada por trás do osso do peito (esterno) e, ao ser girada, empurra esse osso para frente, corrigindo o afundamento. A barra é fixada nas costelas com estabilizadores e permanece no corpo por alguns anos, sendo removida em uma segunda cirurgia.

Marcel Sandrini, cirurgião torácico

O pós-operatório e a recuperação exigem alguns cuidados. Durante os primeiros três meses, é importante evitar esforços físicos intensos, para que a barra fixada com parafusos e estabilizadores não se mova. Embora raro, isso pode acontecer. Inicialmente, pode haver dor controlada por medicação forte.

Já a cirurgia tradicional, comum no passado, era a técnica de Ravitch, que envolvia cortar cartilagens e até costelas que se conectam ao osso esterno. O osso esterno também era cortado, removido e reposicionado para uma posição mais reta e fixado com barras de titânio. Essa técnica ainda é usada em alguns casos específicos, em adultos, diz Sandrini, para melhorar a forma do peito e a função respiratória.