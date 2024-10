Prattes revela intimidade sexual e diz que faz 'pauletom'; é saudável?

Tatá perguntou se ele "gosta de pegar tubo", em referência ao sexo anal. Como resposta, o artista admitiu que é adepto: "Gosto de pegar tubo". Já em referência ao comprimento de seu pênis, Prattes afirmou que sua "prancha é boa para remar".

'Pauletom' é saudável?

Apesar de popular, a prática do "pauletom" requer alguns cuidados. No momento de dormir, por exemplo, é importante se atentar ao pênis no momento de mudar de posição, para evitar movimentos bruscos que podem machucar o órgão.

A cueca tem como objetivo proteger, manter a higiene e sustentar os órgãos genitais. Ao não usar a peça, perde-se a sustentação do saco escrotal, que acaba ficando "solto", podendo aumentar o risco de torção testicular, que causa o bloqueio do aporte de sangue no local.

Caso opte por ficar sem cueca, é necessário escolher o tecido da roupa usada corretamente. O algodão absorve melhor o suor, deixa o local mais arejado e dá menos alergia, enquanto tecidos sintéticos podem esquentar a região, deixando-a úmida e aumentando o risco de irritações.

Ventilação proporcionada pelo 'pauletom' é positiva para a fertilidade. Para funcionar corretamente, o testículo precisa se manter a 35°C, ou seja, mais gelado que o restante do corpo. Caso a cueca ou a peça de roupa esquente demais o local, a produção de esperma é prejudicada, e os espermatozoides podem sair em menor quantidade e pior qualidade, podendo impactar na fertilidade e na possibilidade de eventual gravidez.