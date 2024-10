Conhece a discalculia? 'Se a atendente pede troco, me sinto em outro mundo'

O transtorno também afeta outras áreas de sua vida, como sua organização financeira. "Já achei que estava gastando R$ 100 em uma loja e, no momento que cheguei ao caixa, descobri que tudo dava R$ 1.000. Tudo pela minha dificuldade de fazer cálculos."

O que é discalculia

Júlio Koneski, médico neurologista que integra o departamento científico de transtornos do neurodesenvolvimento da SBNi (Sociedade Brasileira de Neurologia Infantil), explica que a discalculia é um transtorno do neurodesenvolvimento, ou TND. Essa terminologia é usada para definir e classificar as alterações do desenvolvimento cerebral que aparecem nos primeiros anos de vida, mas que persistem ao longo da vida.

Entre os TND, destacam-se o TEA (Transtorno do Espectro do Autismo), o TDAH (Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade), o TDI (Transtorno de Deficiência Intelectual) e os TAPR (Transtornos do Desenvolvimento da Aprendizagem), no qual estão incluídos separadamente os transtornos do aprendizado da leitura (dislexia), da escrita (disgrafia) e o transtorno do desenvolvimento da aprendizagem com prejuízo na matemática (a discalculia).

Segundo ele, no caso da discalculia, os sintomas não se relacionam apenas a cálculos matemáticos ou à aritmética básica dos primeiros anos escolares (soma, subtração, divisão e multiplicação). Também há o não entendimento de conceitos, percepções e orientações que envolvam quantidades (mais ou menos); metragens (composição de quilômetros, metros, centímetros); tempo (por exemplo, fuso horário); ordenação (primeiro, penúltimo); orientações especiais (direita, esquerda) e contar dinheiro.