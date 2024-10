Por que pacientes cardíacos têm dificuldade em manter uma dieta saudável

Uma dieta saudável o ajudará a prevenir novos problemas cardíacos — o que é chamado de prevenção secundária —, e a melhorar a capacidade funcional e de vida, dando-lhe mais independência para as atividades diárias. Mas, para muitos pacientes, aderir a essas diretrizes alimentares pode ser um desafio significativo, mesmo quando eles estão em um programa de reabilitação. Isso é especialmente desafiador para aqueles que vivem em ambientes de poucos recursos (áreas ou comunidades economicamente frágeis e pouco suporte para saúde e bem-estar).

A reabilitação cardíaca é uma abordagem interdisciplinar focada em intervenções para prevenção e melhoria do prognóstico cardiovascular, a fim de reduzir o impacto global das doenças relacionadas. Recentemente, realizamos um estudo com o objetivo de compreender as barreiras e os facilitadores que os pacientes que vivem com um orçamento apertado enfrentam ao tentar seguir as recomendações nutricionais.

As descobertas ressaltam a importância, e a complexidade, de os pacientes manterem uma dieta saudável para o coração. Os resultados desse estudo não são apenas informativos - eles são um chamado à ação para prestadores de serviços de saúde, formuladores de políticas e comunidades.

O custo de uma alimentação saudável

Uma das principais barreiras que identificamos é o preço alto de alimentos saudáveis. Muitos que ajudam o coração —como frutas frescas, vegetais e proteínas magras — podem ser caros, especialmente para indivíduos ou famílias que vivem com orçamento reduzido. Em áreas de baixa renda, o acesso a esses alimentos é frequentemente limitado, com opções mais acessíveis, mas menos saudáveis, prontamente disponíveis.

Essa realidade econômica dificulta que os pacientes escolham consistentemente o que comer de forma que favoreça a saúde do coração. Nos últimos anos, o custo de alimentos saudáveis no Canadá, um país de alta renda, tem aumentado devido à inflação dos alimentos. Apesar disso, o atual Guia Alimentar do Canadá é menos caro para adultos seguirem em comparação aos anteriores.