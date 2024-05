Salmão, alho e mais: o que você deve comer para a saúde do coração?

De acordo com a Opas (Organização Pan-Americana da Saúde), as doenças cardiovasculares são as que mais matam no mundo. Um relatório da OMS (Organização Mundial da Saúde) já apontou a doença cardíaca isquêmica, um tipo de cardiopatia, como uma das principais causas de morte no mundo. Culpa, muitas vezes, de hábitos que adquirimos ao longo da vida e nos deixam com a pressão arterial alta, diabetes, peso e circunferência abdominal acima do indicado, entre outros fatores. Uma alimentação saudável, no entanto, tem o poder de ajudar na hora de virar esse jogo.

Coloque no cardápio

Imagem: Ferñando Prado/Unsplash

Alho