'Quero partir antes de chegar ao limbo. Defendo eutanásia porque amo viver'

Direito de decidir

Diagnosticado aos 17 anos, ele sabia que, com o passar do tempo, perderia os movimentos gradativamente e se tornaria uma pessoa com deficiência.

O quadro se agravou em 2015 e, aos 54 anos, ele precisou ir para a cadeira de rodas. Desde então, tem visto a doença avançar progressivamente e sua autonomia diminuir.

Também acompanhou, com sofrimento, a agonia de um parente com a mesma condição. Ver o primo seis anos mais novo morrer com a doença aos 52 anos fez com que Edison começasse a pensar na possibilidade da eutanásia, um procedimento proibido no Brasil.

Sou a favor da eutanásia porque amo viver e reconheço o que é realmente viver. Infelizmente, meu primo morreu bem acometido pela doença, com a língua de fora, pois não tinha mais como colocá-la para dentro. Não penso em como vou morrer, mas em como vou viver. Sempre fui muito prático, nunca fui romântico.

Edison Ferreira