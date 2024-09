Doença grave na pele causa dor e feridas enormes: 'Ficava de cama'

Sabe-se que ocorre uma inflamação nos folículos pilosos (toda a estrutura do pelo, com raiz e glândulas). Consequentemente, há aumento na quantidade de bactérias na região, formando lesões. As células não conseguem passar pela "renovação" e, num fluxo contínuo, nunca se recuperam.



Lesões são muito recorrentes: podem 'sair' e voltar depois. Esses abscessos ficam indo e voltando, com isso, vão se formando tantas cicatrizes que podem reduzir, inclusive, a mobilidade do paciente. Em alguns casos, as cicatrizes causam deformidades completas em algumas regiões.

Aline Okita, dermatologista

A hidradenite supurativa costuma aparecer após a puberdade e é mais comum em mulheres. Estima-se que 0,4% da população conviva com a doença, de acordo com Aline Okita, dermatologista pela USP e coordenadora do ambulatório de doenças imunomediadas da Universidade de Mogi das Cruzes (SP).

'Não consigo usar sutiã e nem calcinha'

Jéssica se considera "sortuda" porque teve o diagnóstico rapidamente —diferentemente da maioria dos pacientes. Ela cresceu ao lado da mãe e da avó, que também têm a doença. "Sabia do componente genético, então quando cheguei ao dermatologista, contei sobre a hipótese e já diagnosticamos", conta.

Quando era mais nova, Jéssica raspou lateral do cabelo (o que causou lesões na região) Imagem: Divulgação/Duda Portella

A comunicadora logo fez o tratamento inicial pelo SUS, com uso de antibiótico por cerca de 12 semanas até reduzir o número de surtos da doença. Agora, talvez precise de um dos imunobiológicos disponíveis no Brasil —gratuitamente, há apenas o adalimumabe.