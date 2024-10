Como é o suicídio assistido, forma escolhida por Antonio Cicero para morrer

"Turismo da morte" na Suíça. Por ser legal na Suíça, lá criou-se o que é chamado de "turismo da morte", quando as pessoas viajam ao país para morrer. Existem algumas organizações que dão suporte àqueles que buscam o suicídio assistido e cada uma tem o seu critério para receber o paciente que busca ajuda. Algumas aceitam apenas idosos ou pessoas com doenças terminais. Essas organizações também são as responsáveis por ligar para a polícia após a morte do paciente.

Os suicídios assistidos são gravados para que a polícia veja. Eles precisam ver o paciente lúcido dizendo que quer morrer para que fique claro que foi uma escolha.

Crime no Brasil

No Brasil, tanto o suicídio assistido quanto a eutanásia são considerados crimes. O Código Penal brasileiro prevê que essas práticas podem ser enquadradas como homicídio doloso, com penas de até 20 anos. As discussões sobre a legalização esbarram em barreiras culturais, políticas e religiosas.

Apesar de a Suíça permitir o suicídio assistido, a eutanásia é considerada ilegal. Mas além da Suíça, países como Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Canadá, Colômbia, Alemanha e alguns estados dos EUA permitem o suicídio assistido, mas apenas em casos de doenças terminais ou incuráveis que gerem sofrimento ao paciente.

Dados mostram que a dor não é a principal razão para buscar o suicídio assistido. Pacientes que optam por essa prática normalmente são mais velhos, bem-educados e, muitas vezes, estão inscritos em programas de cuidados paliativos, esclarece estudo. A principal motivação é a autonomia e o desejo de controlar o fim da própria vida.