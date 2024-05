'Sensação de bomba-relógio': família em Alagoas tem 8 casos de câncer

O mecanismo envolve um defeito enzimático (de uma proteína) com função para o reparo do DNA, nos órgãos citados acima, que não funciona adequadamente. Por esse motivo, a pessoa apresenta mutações que predispõem a um risco aumentado para o desenvolvimento de câncer.

Geralmente o indivíduo já nasce com a alteração no DNA, mas na maioria das vezes ela é herdada do pai ou da mãe.

É importante ressaltar que a síndrome acarreta um maior risco de desenvolver câncer quando comparado a pessoas de risco habitual, mas isso não significa que todos com a síndrome terão a doença.

A síndrome de Lynch não tem sintomas, o diagnóstico é feito através de teste genético. Atualmente, a indicação é que seja feita uma pesquisa no tumor (através de um exame) em todos os pacientes diagnosticados com câncer colorretal e do endométrio ou com histórico familiar. Se o teste no tumor sugerir a síndrome é recomendado realizar o teste genético, com coleta de amostra de sangue ou saliva, para confirmar a suspeita.

Uma vez identificada a síndrome, ela não tem cura, mas é possível realizar exames preventivos, como fazer a colonoscopia com maior frequência. Em algumas situações, pode-se indicar a cirurgia redutora de risco, com a retirada do útero e ovários, por exemplo, capazes de evitar o câncer, ou diagnosticá-lo numa fase inicial com uma chance maior de cura.

No caso de pessoas com síndrome de Lynch que desejam ter filhos é possível fazer a FIV (fertilização in vitro), identificar os embriões com a síndrome e selecionar os que não têm o gene alterado para serem transferidos para o útero apenas os embriões saudáveis. Esse processo é chamado de diagnóstico pré-implantacional e faz parte do aconselhamento reprodutivo que esses pacientes recebem.