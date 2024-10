Musculação: 8 erros comuns que atrapalham o crescimento muscular

Além disso, é preciso consumir mais calorias do que seu corpo gasta por dia, para sobrar energia para o crescimento muscular.

Como você deve saber, a proteína é essencial para a construção muscular. O recomendado para quem busca hipertrofia é consumir cerca de 2 g do nutriente por quilo de peso corporal ao dia. Também não é preciso tomar o shake de proteína logo depois do treino. O importante é uma ingestão de nutrientes distribuída ao longo do dia.

O ideal é consultar um nutricionista para elaborar um cardápio com as porções ideias para você, respeitando suas necessidades individuais.

7. Achar que só é possível ganhar músculos com suplementos

Na academia, é comum ouvir que não é possível ter hipertrofia sem tomar suplemento, especialmente o whey protein, rico em proteínas. Isso é um mito. Como já falamos, o mais importante é consumir cerca de 2 g do nutriente por quilo de peso ao dia — uma pessoa com 70 kg, por exemplo, precisa de 140 g de proteínas. E isso pode ser obtido com alimentos naturais, como carne, frango, peixe, ovo, laticínios, grão-de-bico, ervilha, lentilha.

8. Abusar de álcool