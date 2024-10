Atingimos o limite? Passar dos 89 anos de idade será exceção neste século

Não vamos mesmo passar dos 89?

Anomalia dos EUA pode indicar tendência para as novas gerações. Pesquisadores analisaram dados de longevidade do período entre 1990 e 2019 dos países com maior expectativa de vida (Austrália, França, Itália, Japão, Coreia do Sul, Suécia e Suíça), além de Hong Kong e EUA. Não foram inclusos dados dos últimos cinco anos para evitar anomalias estatísticas provocadas pela pandemia. Nos EUA, foi percebida uma anomalia: no fim da última década analisada, a expectativa de vida já havia caído. Especialistas apontam relação com abuso de substâncias, suicídio e desigualdade no acesso a cuidados de saúde — o que pode ter sido exacerbado pela covid-19 nos anos seguintes.

O fumo é um dos principais limitadores da expectativa de vida na atualidade Imagem: Juanmonino/iStock

Mesmo entre as populações de maior expectativa de vida, o ritmo de crescimento é mais lento hoje. Nestes países, o ganho é de menos de 2,5 anos a cada ano. Para que os recém-nascidos de 2024 cheguem, na média, aos 110 anos, é preciso que pelo menos 70% das mulheres cheguem aos cem anos. Atualmente, apenas 5% das mulheres de países com as melhores expectativas de vida alcançam este aniversário. Se a taxa de morte fosse de zero em todas as pessoas até 50 anos, a expectativa de vida ao nascer seria 89,7 anos para mulheres e 84,7 anos para homens.

Isso não quer dizer que os centenários não serão mais comuns. O time de Olshansky projeta apenas que comemorações do 100º aniversário não serão rotineiros no século 21. Apenas um novo salto científico e de saúde pública pode nos levar a romper esta barreira em grande escala.

Como estamos vivendo?

Diabetes e doenças cardíacas são problemas centrais. Segundo o estudo na Nature, existe uma significativa influência do aumento expressivo dos casos de diabetes e doenças do coração nos últimos anos na expectativa de vida em declínio, pelo menos nos EUA.