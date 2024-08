Nova droga em teste faz perder peso cinco vezes mais rápido do que Ozempic

Em comparação, os pacientes que utilizaram Ozempic e Wegovy levaram 68 semanas —ou cerca de cinco vezes mais— para alcançar resultados semelhantes.

No ensaio clínico de fase dois do VK2735, os pesquisadores recrutaram 174 adultos com sobrepeso ou obesidade, todos com pelo menos uma comorbidade subjacente, como diabetes tipo 2.

Dos participantes, 140 receberam injeções semanais de VK2735 durante 13 semanas, enquanto os outros 34 foram tratados com placebo.

Os participantes que receberam o placebo perderam, em média, apenas 1,7% do seu peso corporal.

Simultaneamente, os voluntários que tomaram uma dose de 10 mg de VK2735 reportaram uma redução média de 12,9% no peso corporal.

Por outro lado, os participantes que receberam a dose mais alta de 15 mg observaram uma redução de 14,7% no seu peso corporal.