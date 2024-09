Pensando em tomar Wegovy? Saiba o que o torna diferente do Ozempic

O medicamento para perda de peso Wegovy, já disponível no Brasil, é administrado em forma de injeção uma vez por semana e foi aprovado especificamente para o controle de peso. Ele deve ser usado em combinação com uma dieta com baixo teor energético e aumento da atividade física.

Então, como o Wegovy funciona e quanto peso você pode esperar perder enquanto o toma? E quais são os possíveis riscos —e custos— para quem o utiliza?

Vamos dar uma olhada no que a ciência diz.

O que é Wegovy?

Wegovy é o nome comercial do medicamento semaglutida, que é um agonista do receptor do peptídeo-1 semelhante ao glucagon (GLP-1RA). Isso significa que ele faz com que o hormônio peptídeo-1 semelhante ao glucagon do corpo, chamado GLP-1, funcione melhor.

Normalmente, quando você come, o corpo libera o hormônio GLP-1, que ajuda a sinalizar ao cérebro que você está saciado. As semaglutidas aumentam esse efeito, levando a uma sensação de saciedade, mesmo quando você não comeu.

Outra função do GLP-1 é estimular o corpo a produzir mais insulina, um hormônio que ajuda a reduzir o nível de glicose (açúcar) no sangue. É por isso que as semaglutidas têm sido usadas há vários anos para tratar o diabetes tipo 2.

Qual é a diferença entre o Wegovy e o Ozempic?

Assim como o Wegovy, o Ozempic é uma semaglutida. A forma como o Wegovy e o Ozempic atuam no organismo é igual e são fabricados pela mesma empresa farmacêutica, a Novo Nordisk.

Mas há duas diferenças:

1) Eles são aprovados por dois motivos diferentes —mas relacionados.

O Ozempic é aprovado em vários países para melhorar os níveis de glicose no sangue em adultos com diabetes tipo 2. Com o controle eficaz dos níveis de glicose no sangue, o medicamento visa reduzir o risco de complicações graves, como doenças cardíacas.

O Wegovy é aprovado para uso em conjunto com dieta e exercícios para pessoas com IMC (índice de massa corporal) igual ou superior a 30. Ou igual ou superior a 27, porém com outras condições, como pressão alta.

O Wegovy também pode ser usado em pessoas com 12 anos de idade ou mais. Assim como o Ozempic, o Wegovy tem como objetivo reduzir o risco de futuras complicações de saúde, incluindo doenças cardíacas.

2) Ambos são injetáveis, mas têm dosagens diferentes.

O Ozempic está disponível em canetas de dose única carregadas com dosagens variáveis de 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg ou 2 mg por injeção. A dose pode ser aumentada lentamente, até um máximo de 2 mg por semana, se necessário.

O Wegovy está disponível em canetas de dose única de 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg, 1,7 mg ou 2,4 mg. O tratamento começa com uma dose de 0,25 mg uma vez por semana durante quatro semanas; após, a dose é aumentada gradualmente até atingir, e manter, 2,4 mg semanalmente.

O Wegovy é eficaz para a perda de peso?

Como o Wegovy é uma semaglutida, há evidências muito fortes de que pode ajudar na perda e manutenção de peso.

Um estudo recente descobriu que, ao longo de quatro anos, os participantes que tomaram o Wegovy conforme indicado perderam, em média, 10,2% do peso corporal e registraram uma redução na circunferência da cintura de 7,7 centímetros.

Para aqueles que param de tomar o medicamento, as análises mostraram que cerca de dois terços do peso perdido foram recuperados.

Quais são os efeitos colaterais do Wegovy?

Os efeitos colaterais mais comuns são náuseas e vômitos.

Entretanto, outros efeitos colaterais graves também são possíveis devido ao impacto do medicamento em todo o corpo. Tumores e câncer de tireoide foram detectados como um risco em estudos com animais, mas raramente são vistos na literatura científica humana.

No estudo de quatro anos do Wegovy, 16,6% dos participantes que receberam a medicação (ou seja, 1.461 pessoas) tiveram um evento adverso que os levou a interromper permanentemente o uso. Esse número é quase a metade —8,2%— dos participantes (718 pessoas) que receberam o placebo (sem ingrediente ativo).

Os efeitos colaterais incluíram distúrbios gastrointestinais (incluindo náuseas e vômitos), que afetaram 10% das pessoas que usaram o Wegovy, em comparação com 2% das pessoas que receberam o placebo.

Efeitos colaterais relacionados à vesícula biliar ocorreram em 2,8% das pessoas nas quais foi aplicado o Wegovy, e em 2,3% das que injetaram o placebo.

Recentemente, surgiram preocupações sobre pensamentos e comportamentos suicidas, depois que uma análise global revisou mais de 36 milhões de relatos de eventos adversos do semaglutida (Ozempic ou Wegovy), desde 2000.

Houve 107 relatos de pensamentos suicidas e automutilação entre pessoas que tomavam semaglutida, incluindo, infelizmente, seis mortes reais. Quando as pessoas pararam de tomar o medicamento, 62,5% descobriram que os pensamentos desapareceram. O que não sabemos é se a dose, a perda de peso, o estado de saúde mental anterior ou o uso de antidepressivos tiveram um papel importante.

Por fim, estão aumentando os relatos sobre o efeito negativo da semaglutida em nossa conexão social e emocional com os alimentos. Evidências anedóticas e científicas sugerem que as pessoas que usam semaglutidas reduzem significativamente a ingestão alimentar diária (como previsto), pulando refeições e evitando ocasiões sociais —o que não é muito agradável para a vida com entes queridos

Como as pessoas podem acessar o Wegovy?

O Wegovy está disponível para compra em farmácias. Mas o preço é alto. O custo atual mensal, no Brasil, varia, em média, entre R$ 1.260,00 a R$ 2.360,00, dependendo da dosagem, do estado e da farmácia.

Se estiver pensando em usar o Wegovy, marque uma consulta com seu médico para obter orientação individual. É importante usá-lo sempre sob prescrição médica.

*Lauren Ball, professor de bem-estar e saúde comunitária, The University of Queensland e Emily Burch, nutricionsta e palestrante, Southern Cross University

Este artigo é republicado do The Conversation sob uma licença Creative Commons. Leia o original aqui.