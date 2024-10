Quais são os três tipos de burnout e como identificar e tratar esgotamento?

"O fundo do poço não se atinge de um dia para o outro. Se perceber que até mesmo as coisas prazerosas do dia a dia perderam o sentido e que ir ao trabalho se tornou um suplício, converse com um profissional", adverte Benevides-Pereira.

Por meio de uma avaliação, o profissional irá analisar o histórico do paciente, sua relação com o trabalho e os sintomas percebidos. Comprovado o transtorno, é passado o tratamento.

"A psicoterapia aliada à reeducação em relação à forma de trabalhar tem se mostrado a melhor forma de tratamento. Os medicamentos podem ser úteis para aliviar os sintomas, caso necessário", orienta a profissional. Ansiolíticos ou antidepressivos só devem ser usados com prescrição médica.

*Com informações de reportagem publicada em 21/03/2018