Quais os fatores de risco para ter câncer de próstata, como teve Dr. Rey?

De acordo com a SBU (Sociedade Brasileira de Urologia), a checagem para o câncer de próstata deve começar a partir dos 50 anos. No entanto, homens negros ou com histórico da doença na família precisam se submeter aos exames antes, aos 45 anos, pelo maior risco de desenvolver a doença.

Quais os tratamentos para o câncer de próstata?

As opções de tratamento para o câncer de próstata avançaram muito nos últimos anos — em especial as cirurgias, que podem ser feitas com a ajuda de robôs; e as chamadas terapias-alvo, com medicamentos que combatem especificamente as células tumorais.

Para determinar o melhor tratamento, o médico precisa analisar a idade do paciente, seu estado geral de saúde, a extensão do tumor e se houve ou não metástase (o espalhamento da doença para outros órgãos).

Algumas terapias mais modernas já atacam especificamente o tumor Imagem: iStock

Entre as opções disponíveis estão a remoção cirúrgica do tumor, a aplicação de radioterapia e a hormonioterapia, com medicamentos orais para bloquear a produção de testosterona. A naturopatia, citada por Robert Rey, não está inclusa no padrão de tratamento reconhecido como eficaz pelas principais entidades de pesquisa em câncer de próstata, mas há especialistas que defendem o uso de suplementos alimentares e terapias "de corpo e mente" como forma de suporte ao bem-estar do paciente durante o tratamento convencional.